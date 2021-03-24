Sistem9 Yeşilyurt, CEV Challenge Kupası’nda şampiyon oldu

Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası finalinin ikinci maçında bugün Romanya temsilcisi CSM Volei Alba’yı konuk etti.
CSM Volei Alba takımı karşısında 2-0 öne geçen Sistem9 Yeşilyurt, şampiyonluğa ulaştı.
Sistem9 Yeşilyurt, rakibini Romanya’da 3-0 mağlup etmişti. Sistem9 Yeşilyurt’a tarihinin en önemli başarısı için 2 set alması yetiyordu.
TÜRK KADINLARININ VOLEYBOLDA 14. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU!
Sistem9 Yeşilyurt, CEV Challenge Kupası’nı kazanarak Türkiye’ye bir Avrupa kupası daha getirdi… pic.twitter.com/wLa94iHRvq
— Sözcü Spor (@SozcuSkor) March 24, 2021