Slovenya Turu’nu ‘taş, kağıt, makas’ oyunu ile kazandı!

Son Fransa turu şampiyonu bisikletçi Tadej Pogaca, Slovenya Turu’ndaki en yakın rakibi olan takım arkadaşı Rafal Majka ile bitiş çizgisine birlikte gelince ilginç görüntüler yaşandı.

Pogacar, Velika Planina’da grubun geri kalanıyla farkı açtıktan sonra dördüncü etabın bitmesine 2,5 km kala BAE Takımı’ndan arkadaşı Rafal Majka’nın önüne geçti.

Çift diğer rakiplerinden o kadar öndeydi ki, ellerini bisikletlerinden çekip yarışı ilk kimin bitireceğine karar vermek için şans oyunu oynadılar. Taş, kağıt, makas oyunu oynayan ikili daha sonra bitiş çizgisine omuz omuza bisiklet sürdüler.

Pogacar ‘kaya’ işareti yaparken, Majka ‘kağıt’ yapmayı tercih edince oyunu kazandı ve yarışı birinci sırada bitirdi.

Rock, paper, scissors anyone?

Rafaj Majka and Tadej Pogacar take a 1-2 at the Tour of Slovenia… decided by a game of rock, paper, scissors! pic.twitter.com/YfyujYGMkM

— Eurosport (@eurosport) June 18, 2022