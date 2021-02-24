Son dakika | Ameliyata alınan Tiger Woods’un son durumu ile ilgili açıklama

Golfün süperstarı Tiger Woods, Salı sabahı Los Angeles'ta ciddi bir trafik kazası geçirdi. Arabada tek başına olan Woods, enkazdan Los Angeles County itfaiyecileri ve sağlık görevlileri tarafından çıkartıldı ve ambulansla yerel bir hastaneye nakledildi.

Yetkililerin yaptığı ilk açıklamada aracın ciddi şekilde hasar gördüğü ve Woods'un özel ekipmanlar sayesinde araçtan çıkartıldığı belirtildi.

‘CANLI ÇIKTIĞI İÇİN ÇOK ŞANSLI’

Olay yerine ilk gelen ve yardım edenlerden memur Carlos Gonzalez, bu bölgede kazaların yaygın olduğunu söyledi. Gonzalez, “Bay Woods’un bu durumdan canlı çıktığı için çok şanslı olduğunu söylemeliyim” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Los Angeles Emniyet Müdürü Alex Villanueva, Woods’un Los Angeles’ta Rolling Hills Estates ile Rancho Palos Verdes bölgesi üzerinde giderken sabah saat 7:12 sularında yokuş aşağı virajlı bir noktada takla atarak yoldan çıktığını, aracın takla attıktan sonra hava yastıklarının açılması sonrası kazayı ucuz atlattığını söyledi.

Kısa süre önce ise Tiger Woods’un resmi Twitter hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada ameliyat sonrası Woods’un uyanık olduğu, tedaviye yanıt verdiği ve hastanede olduğu belirtildi.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR KAZA GEÇİRMİŞTİ

45 yaşındaki Woods’un 2 gün sürecek Golf Digest turnuvası için Kaliforniya’ya geldiği ve kaza yaptığı araçta da tek başına olduğu kaydedildi. Bir dönem dünya erkekler sıralamasında bir numarada olan ve uzun seneler dünyanın en çok kazanan sporcusu unvanını elinde tutan Tiger Woods 2009 yılında da trafik kazası geçirmiş, 2017’de de aracında uyuyakalması sonrası alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Doktorlar Woods’un bacağında birden fazla kırık oluştuğunu, bacağına ve ayak bileklerine vidalar yerleştireceklerini açıkladı.

İlginizi Çekebilir Ünlü golfçü Tiger Woods trafik kazası geçirdi

ALKOL YA DA UYUŞTURUCU MADDE İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Trafik kazası geçiren Tiger Woods’un, aracı başında alkol veya uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

‘KARİYERİNİN DEVAM ETMESİ İMKANSIZ’

ABD medyasına konuşan uzmanlar, 45 yaşındaki sporcunun kariyerine devam etmesinin artık imkansıza yakın olduğunu belirtiyorlar. Bu durumda Woods’un daha önce dizlerinden ve aşil tendonundan geçirdiği toplam 5 ameliyatın etkisi büyük.

Ünlü sporcunun omuz ve boyun bölgesinde de sorunlar olduğu ve kazadan sonra bunların da spor hayatına devam etmesini sağlayamayacak kadar hasar almış olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar ayaklarında parçalı kırıklar olduğu belirtilen ünlü golfçünün, sağlıklı şekilde tekrar yürüyebilmesinin uzun zaman alacağını belirtiyor.