Son dakika | Türk atletizm tarihine geçti! Ersu Şaşma’dan muhteşem başarı…

Fenerbahçe’nin 21 yaşındaki Türkiye rekortmeni milli atlet Ersu Şaşma, Polonya Torun'daki 36. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda tarihi bir başarı yakaladı. Son iki yılın Balkan Salon şampiyonu ve 5.72 ile Türkiye rekorunun sahibi Şaşma, Torun Arena'da 14 atletin yer aldığı seçme müsabakasında 5.60'lık derecesiyle finale yükselmeyi başardı.

DÜNYA REKORTMENİ DUPLANTİS İLE BİRLİKTE FİNALDE

Ersu, 5.35 ile başladığı müsabakada 5.50'yi pas geçtikten sonra 5.60'ı da ilk hakkında aştı. Bu yüksekliği ilk hakkında aşmanın sıralamada kendisine sağladığı avantajı kullanan Ersu, hata yapan atletlerin geldiği 5.70'i pas geçti ve 5.75'i beklemeye başladı. Ancak 5.70'i yeterli sayıda atlet aşamayınca, 5.60 Ersu Şaşma için yeterli oldu. Milli atlet gibi dünya rekortmeni Armand Duplantis de 5.60'lık dereceyle finale kalanlar arasında yer aldı.

25 YIL SONRA İLK KEZ…

Sırıkla atlamada Ersu Şaşma sayesinde 25 yıl sonra Türkiye ilk kez Avrupa Salon'a katılma hakkını elde etti. Bu branşta Türkiye adına yarışabilen son isim, 1996 yılında Stockholm'deki şampiyonada sahne alan Ruhan İşim olmuştu.

Son Avrupa Salon şampiyonu ve eski dünya şampiyonu Pawel Wojciechowski'nin elendiği seçme müsabakası sonrasında Ersu Şaşma'nın 7 Mart Pazar saat 19:05'te başlayacak finaldeki rakipleri şöyle:

Menno Van Vloon (Hollanda), Bo Kanda Lita Baehre, Oleg Zernikel (Almanya), Piotr Lisek, Robert Sobera (Polonya), Armand Duplantis (İsveç), Valentin Lavillenie (Fransa).

Kulübümüzün milli atleti Ersu Şaşma, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda finalde — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 6, 2021

ÜÇ ADIMDA TUĞBA ELENDİ

Kadınlar üç adımda ilk kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası'nda yarışan Tuğba Danışmaz ise 13.56'lık derecesiyle finale kalamadı. Tuğba, 16 atlet arasında bu derecesiyle 13'üncü sırayı elde etti.