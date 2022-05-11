Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Artık Türkiye bir spor markası

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Artık Türkiye bir spor markası, Türkiye'nin spor markası olduğu gibi illeri de bu anlamda rekabet gücü ve birbirinden eşsiz tesisleri ile çok ciddi bir altyapıya sahip" dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar’da 10 branşta 5 bin üniversite öğrencisinin yarıştığı ÜNİLİG final etabının açılış törenine katıldı. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen tören, ÜNİLİG’de mücadele eden sporcuların üniversitelerinin bayrakları ile yaptığı geçiş töreni ile başladı. Halk oyunları ve jimnastik gösterilerinin ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Bakan Kasapoğlu, üniversite gençliği için önemli bir organizasyon olan ÜNİLİG’i Afyonkarahisar’da taçlandırdıklarını ifade ederek, müsabakalarda ter döken, mücadele eden tüm sporculara başarılar diledi. Bakan Kasapoğlu, “Afyonkarahisar’a her zamanki sıcaklığı, cömertliği, misafirperverliği için özellikle teşekkür ediyorum. Böylesine istiklâl mücadelemizin öncü şehirlerinden birinde ülkemizin istikbali adına da güzel bir buluşmaya ev sahipliği yapması bize ayrı bir heyecan veriyor” dedi.

‘SPORDA ARTIK TÜRKİYE BİR SPOR MARKASI’

Bakan Kasapoğlu, “Artık Türkiye bir spor markası, Türkiye’nin spor markası olduğu gibi illeri de bu anlamda rekabet gücü ve birbirinden eşsiz tesisleri ile çok ciddi bir altyapıya sahip. Afyonkarahisar, merkeziyle ilçeleriyle köylerine kadar her açıdan modern tesislerle donattığımız bir şehrimiz. ‘Yetenek Taraması’, ‘Spora Yönlendirme Projesi’, ‘Sporcu Bursu’, ’10 Bin Pota’ ve ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ ve halkımızı ve milletimiz spora daha kolay bir şekilde eriştirebilme adına gerçekleştirdiğimiz projeler” diye konuştu.

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