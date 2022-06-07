Spor İstanbul’dan gençlere müjde

İstanbul’un dört bir yanındaki tesislerinde İstanbul halkına spor hizmeti sunan Spor İstanbul, 14-15 yaş grubu gençler için yetişkin seanslarında üyelik ve seans kiralama hizmeti başlattı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'dan gençlere yaz müjdesi geldi.

İstanbulluların daha aktif ve sağlıklı hale gelmesi için çalışmalarını sürdüren Spor İstanbul, şehrin dört bir yanındaki tesislerinde yeni bir uygulama başlatıyor. 14-15 yaş grubu gençler tesislerde seans kiralayarak veya satın alarak (üyelik); havuz, fitness, grup dersleri, tenis kortları, halı sahalar ve diğer tüm branşlardan faydalanabilecek. 16 yaş üstü ile sınırlı olan kiralama ve yetişkin seanslarına üyelik hizmetlerini 14-15 yaş grubu için aktif eden Spor İstanbul, hareketli ve keyifli bir yaz geçirmek isteyen tüm İstanbul halkını tesislerine davet ediyor.

28 İLÇE 50 SPOR TESİSİ

Kentin 28 farklı ilçesinde konumlanan 50 spor tesisi ile İstanbullulara hizmet veren Spor İstanbul'un; 24 yüzme havuzu, 41 fitness salonu, 40 tenis kortu, 38 halı sahası, 2 atletizm pisti, 18 jimnastik salonu, 9 stadyumu, 2 buz pisti ve 1 engelli tesisi bulunuyor. Tesis hizmetlerinden spor.istanbul web adresi üzerinden rezervasyon yaparak faydalanabilirsiniz.