Spor Toto Şampiyonlar Kupası Vakıfbank’ın
2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup eden Vakıfbank, kupaya uzanan taraf oldu. Kadınlar Şampiyonlar Kupası Finali'nde Vakıfbank ile Eczacıbaşı Dynavit, Burhak Felek Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Kadınlar Şampiyonlar Kupası sahibini buldu. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Eczacıbaşı Dynavit'e karşı üstün bir oyun ortaya koyan Vakıfbank, salondan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak kupaya uzanan taraf oldu.
SALON: TVF Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Ebru Kaya
VAKIFBANK: Kübra, Cansu, Guimares, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Ayça (L), Meryem, Buket, Tuğba
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Hande, Merve, Boskovic, Adams, Beyza, Simge (L), Fatma, Saliha, Heyrman, Elif
SETLER: 3-0 (25-21, 25-19, 25-19)
SÜRE: 87 dakika (29,30,28)