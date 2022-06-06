Stockholm Maratonu’nda skandal hata! Tarihi başarıdan oldu…

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen uluslararası maraton yarışında organizasyon felaketi yaşandı. Yarışı en önde götüren üç koşucunun gideceği yön yanlış işaret edildi, Hata 1 km sonra fark edildi...

Sozcu.com.tr

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Stockholm Maratonu’nun son anlarında yapılan bir hata nedeniyle kaos yaşandı. Yarışı önde götüren Felix Kirwa, Tesfaye Lencho Anbesa ve Merhawi Keste, hiçbir tabela olmadığı için yanlış yönde koştular.

Yaklaşık 1 dakika boyunca 1 km yolu yanlış yönde koşan üçlü, uyarıların ardından geri döndü. Buna rağmen liderliği tekrar ele geçiren Felix Kirwa, yarışı kazanan isim olmayı başardı ancak parkur rekorunu kırma fırsatını kaçırdı.

Yanlış yönde koşmasına rağmen parkuru 2:11:07’lik sürede tamamlayan 26 yaşındaki Kirwa, 2:10:10 olan parkur rekorunun sadece 1 dakika gerisinde kaldı.

Yarışın ardından açıklama yapan Kirwa, Stockholm Maratonu’nu kazandığım için çok mutluyum. Ancak yanlış yöne koştuk ve bu yüzden rekoru kaçırdım” ifadelerini kullandı.

Etkinlik organizatörleri, hatanın sorumlusu olarak yanlış yönde giden motosikletli polis memurlarını gösterdi. Öte yandan Eritreli koşucu Kesete 2:11:45’le ikinci, yanlış yola girmeyen Kenyalı John Langat ise 2:12:39’la üçüncü oldu. Öte yandan hatalı yoldan giden bir başka Eritreli koşucu Tesfay ise yarışı dördüncü tamamladı.

YARIŞMAKTAN MEN EDİLMİŞTİ

2016’daki Singapur ve Antwerp Maratonu’nu kazanan Kirwa, 2019’da uyuşturucu testinde başarısız olduktan sonra yarışmaktan men edilmişti. Stockholm zaferi, Kirwa’nın kariyerindeki üçüncü maraton galibiyeti oldu.

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