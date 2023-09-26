SPOR
Abone Ol

Sultanlar Ligi’nin başlangıç tarihi belli oldu

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu, 14 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sultanlar Ligi’nin başlangıç tarihi belli oldu

Sultanlar Ligi’nde ilk 5 haftanın programı belli oldu.

Ligde ilk haftanın programı şöyle:

14 Ekim Cumartesi:

14.00 Çukurova Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (ASKİ Atatürk)

13.00 PTT-Kuzeyboru (Başkent)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş Ayos (Bahçeköy Orman Fakültesi)

15.30 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.30 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

14.00 VakıfBank-Karayolları (Vakıfbank Spor Sarayı)

15 Ekim Pazar:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray Daikin (Cengiz Göllü) (AA)

Atatürk aydın Beşiktaş Cumartesi Fenerbahçe Galatasaray Nilüfer pazar Sarıyer sigorta Vakıfbank
X Reklam