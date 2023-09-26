Sümeyye Boyacı belgeseli gösterimde

Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı'nın hayatını anlatan 'Kulvar' isimli belgesel gösterime girdi.

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Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı’nın yaşam öyküsü, spor tutkusu ve başarılarını konu alan “Kulvar” isimli 4 bölümlük belgesel, sosyal paylaşım platformu Youtube’ta izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Belgeselin ön gösterimi için, Ataşehir Allianz Tower’da Sümeyye Boyacı ve ailesinin de katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Murat Aksu, Boyacı ve belgeselinin sponsoru olan Allianz’ın genel müdür yardımcısı Onur Kırcı, milli sporcunun antrenörleri ve gazeteciler de katılım sağladı.

Belgesel gösteriminden önce konuşma yapan Onur Kırcı, Allianz’ın, “birlikte-umutla” marka yaklaşımı için Sümeyye Boyacı’nın çok iyi bir rol model olduğunu belirterek, “Allianz Türkiye ile Sümeyye’nin yollarını kesiştiren iş birliğinin hikayesi, Allianz Grubu’nun olimpiyat ve paralimpik oyunlarının global sigorta ana ortağı olmasıyla başladı. Sümeyye’nin uluslararası arenadaki başarılarına tanıklık etmekten, heyecanını ve gururunu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

BELGESEL BEĞENİYLE KARŞILANDI

Konuşmanın ardından izleyicilere Sümeyye Boyacı için hazırlanan belgesel izletildi.

Belgeselde; Boyacı, antrenörleri, katıldığı yarışlar, elde ettiği dereceler ve okul hayatı 4 bölüm halinde sunuldu. Büyük beğeni toplayan yapım, izleyenler tarafından alkışlandı.

Gösterimden sonra çağrıldığı sahnede konuşma yapan Sümeyye Boyacı, katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, “Harika bir iş çıkmış. Yer alsın-almasın çok insanın desteği oldu. Her ne kadar madalya alırken sporcuları tek başına kürsüde görüyor olsak da aslında, biz oraya gelene kadar bizi de oraya taşıyan pek çok insan var. Onların destekleri emekleri sayesinde buralara gelebiliyoruz” dedi. (AA)