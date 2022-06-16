Sümeyye Boyacı: Bundan sonraki en büyük hedef 2024 Paris

Portekiz’de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, “Türk milletini gururlandırdıysam ne mutlu bana. Bu madalyanın bizim için bir altın madalya olmasından çok daha büyük bir değeri var” dedi.

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70 ülkeden 600'ü aşkın sporcunun yarıştığı ve Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 50 metre sırt üstü kategorisinde 41.58'lik derecesiyle dünya şampiyonu olan Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in konuğu oldu. Dünya Şampiyonu sporcu, sohbet havasında geçen görüşmesinin ardından yaşadığı şampiyonluk ve madalya sevinci hakkında da açıklamalarda bulundu.

“Türkiye'ye ve Eskişehir'e teşekkürlerimi sunuyorum”

Kazandığı şampiyonluğun ardından coşkuyla karşılanmasının ardından büyük sevinç yaşadığı belirten Sümeyye Boyacı, bu şampiyonluğunun Türk milletine armağan olduğunu söyledi. Çalışmasının karşılığını en güzel biçimde aldığını ifade eden Boyacı, “Dün akşam itibariyle Eskişehir'e ayak bastık ve çok güzel biçimde karşılandık. Türk milletini gururlandırdıysam ne mutlu bana. Bu madalyanın bizim için bir altın madalya olmasından daha büyük değeri var. Çünkü Türk yüzme branşında bir kadın tarafından alınan ilk dünya şampiyonluğunu temsil ediyor. Aynı zamanda on yılı aşkın bir süredir sürdürdüğüm antrenmanları, benim için harcanan emekleri ve benim harcadığım emekleri temsil ediyor. Madalyayı belki ben boynumda taşıyorum ama bu madalyanın aslında alınmasında beni destekleyen, bana emek harcayan pek çok kişiyi de bu madalyayla temsil ediyorum. Başta kulübüm ve Yılmaz Büyükerşen, antrenörlerim ve ailem olmak üzere benim için emek harcayan tüm ekibime, tüm Türkiye'ye ve Eskişehir'e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“En büyük hedefim 2024 Paris Oyunları”

Önümüzdeki yıllarda bu başarıları sürdürmeye devam etmeye çalışacağına değinen Boyacı, gelecek hedefleri hakkında şunları söyledi:

“Bundan sonra tabii ki önümüzde en büyük hedefim 2024 Paris Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek var. Orada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Bunun için 2023 Manchester'da ve 2024 Paris için kota mücadelesi vereceğim. 2019 yılında, 2020 Tokyo Olimpiyatları için aldığım gibi yine kota alma isteğim var. Bunu da gerçekleştirebilirsem ülkemizin katıldığı sporcu sayısını arttırmaya yardımcı olmak istiyorum.”