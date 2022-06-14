Sümeyye Boyacı dünya şampiyonu Sevilay Öztürk ikinci oldu

Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50m sırtüstünde Sümeyye Boyacı 41.58'lik derecesiyle altın, Sevilay Öztürk 44.45'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

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Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Portekiz’de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası’nda altın madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Madeira Adası’nda devam eden organizasyonda, Sümeyye Boyacı 50 metre sırtüstü kategorisinde 41.58 saniyelik derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada ülkemizi temsil eden diğer milli sporcumuz Sevilay Öztürk de 50 metre sırtüstünde 44.45 saniyelik derecesiyle gümüş madalya aldı.

#Madeira2022 Para Yüzme Dünya Şampiyonası’nda ilk madalyalarımız geldi! Kadınlar 50m sırtüstü S5 finalinde mücadele eden Sümeyye Boyacı 41.58’lik derecesiyle altın, Bir diğer sporcumuz Sevilay Öztürk 44.45’lik derecesiyle yarışı gümüş madalya ile tamamladı.#TurkParalimpik pic.twitter.com/kEakennIr3 — Türk Paralimpik (@TurkParalimpik) June 13, 2022

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN AÇIKLAMA:

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz’de düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı ile gümüş madalyanın sahibi olan Sevilay Öztürk'ü tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz’de düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı ile gümüş madalya kazanan Sevilay Öztürk'ü yayımladığı mesaj ile kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “Portekiz'in Madeira Adası’nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde 41.58’lik derecesiyle dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı ile 44.45’lik derecesiyle gümüş madalya kazanan Sevilay Öztürk'ü tebrik ediyorum. Elde ettikleri başarılara yenisini ekleyen Sümeyye ve Sevilay kazandıkları madalyalarla bizleri bir kez daha gururlandırdı. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı’mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”