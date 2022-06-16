Sümeyye Boyacı’ya Eskişehir’de coşkulu karşılama

Dünya şampiyonu milli yüzücü Sümeyye Boyacı, memleketi Eskişehir'de coşkuyla karşılandı.

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Portekiz’in Madeira Adası’nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası’nda S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde 41.58’lik derecesiyle dünya şampiyonu olan Paralimpik Takımı Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Eskişehir’de ellerinde Türk bayrakları ile toplanan kalabalık tarafından tezahüratlarla karşılandı.

Sümeyye’ye çiçek verip, alnından öperek kutlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Bu büyük başarın hepimizi, Eskişehir’i, Türkiye’yi sevince boğdu. Her zaman yanındayız. Yürekten kutluyorum. Örnek azmin ve büyük başarın ülkemize, şehrimize, kulübümüze hayırlı olsun. Profesyonel sporcularımız bizleri başarıyla temsil ediyor. Seni, aileni, kulübümüz yöneticileri, antrenörlerini ve bu yolda emek verenleri yürekten kutlar başarılarının devamını dilerim” şeklinde konuştu.

Sümeyye Boyacı’nın Türkiye’nin olimpik yüzme branşlarında ilk dünya şampiyonluğunu kazanması nedeniyle tramvayların ekranlarına da, Dünya Şampiyonumuz Sümeyye Boyacı yazısı eklenerek, şampiyonluk gururu tüm şehirle paylaşıldı.

Günün hatırasına Sümeyye Boyacı da tramvay önünde fotoğraf çektirdi.