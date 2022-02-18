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Sutopu Kadın Milli Takımı, Belçika’ya fark attı

Sutopu Kadın Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika'yı 23-9 yendi. Ay-yıldızlılar ikinci maçında ise güçlü Yunanistan'a mağlup oldu.

Yayınlanma: 14:46 - 18 Şubat 2022 Güncellenme:
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Sutopu Kadın Milli Takımı, Belçika’ya fark attı

2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu’nun ilk maçında Sutopu Kadın Milli Takımı, Belçika’yı 23-9 mağlup etti.

İlk periyotta Belçika’ya 8-2’lik üstünlük sağlayan Sutopu Kadın Milli Takımı, ikinci periyotta 5-2, üçüncü periyotta 6-2 ve son periyotta da rakibine karşı 4-3 üstün gelerek maçtan galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlılar ikinci maçında ise grubun güçlü takımı Yunanistan’a 25-7 yenildi.

17-20 Şubat 2022 tarihlerinde Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde oynanan maçlarda, ay-yıldızlıların grubunda Belçika, Yunanistan, İsviçre ve Sırbistan bulunuyor.

Sutopu Kadın Milli Takımı yarın akşam TSİ 23.00’te İsviçre ile, Pazar günü ise TSİ 14.00’te Sırbistan ile karşılaşacak.

MİLLİ TAKIM TAKIM KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR

Avrupa Belçika İsviçre Kadın Sırbistan Yunanistan