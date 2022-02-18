Sutopu Kadın Milli Takımı, Belçika’ya fark attı
Sutopu Kadın Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika'yı 23-9 yendi. Ay-yıldızlılar ikinci maçında ise güçlü Yunanistan'a mağlup oldu.
2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu’nun ilk maçında Sutopu Kadın Milli Takımı, Belçika’yı 23-9 mağlup etti.
İlk periyotta Belçika’ya 8-2’lik üstünlük sağlayan Sutopu Kadın Milli Takımı, ikinci periyotta 5-2, üçüncü periyotta 6-2 ve son periyotta da rakibine karşı 4-3 üstün gelerek maçtan galibiyetle ayrıldı.
Ay-yıldızlılar ikinci maçında ise grubun güçlü takımı Yunanistan’a 25-7 yenildi.
17-20 Şubat 2022 tarihlerinde Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde oynanan maçlarda, ay-yıldızlıların grubunda Belçika, Yunanistan, İsviçre ve Sırbistan bulunuyor.
Sutopu Kadın Milli Takımı yarın akşam TSİ 23.00’te İsviçre ile, Pazar günü ise TSİ 14.00’te Sırbistan ile karşılaşacak.