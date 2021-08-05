Taha Akgül final şansını kaybetti

Türkiye'nin altın madalya beklediği sporculardan Taha Akgül, ABD'li rakibi Gable Dan Steveson'a yenilerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda final şansını yitirdi.

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya umudumuz Taha Akgül ABD’li Gable Dan Steveson'a yenilerek final şansını kaybetti.

Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda çeyrek final maçında Dünya Gençler Şampiyonu ABD’li Gable Dan Steveson ile karşılaştı. Oldukça etkisiz bir oyun sergileyen Akgül ilk devreyi 2-0 ve ikinci devrede de rakibine 6 puan vererek karşılaşmadan 8-0 mağlup ayrıldı.

Taha Akgül, ABD’li güreşçinin finale çıkması halinde repesaj maçına çıkacak.