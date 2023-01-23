Taha Akgül ilk peşinde

Milli güreşçi Taha Akgül, Avrupa şampiyonasında dünyada kimsenin henüz çift haneli şampiyonluk rakamlara çıkamadığını belirterek, "Bu sene o yüzden ayrı hazırlanıyorum" dedi.

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Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, memleketi Sivas’ta güreş eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi. Kendisinin de güreşe ilk başladığı yer olan Sivas Demirspor Kulübü’nü ziyaret eden Taha Akgül, burada eğitim gören 80 öğrenciye malzeme yardımında bulundu. Minik güreşçilere eşofman, tişört, güreş ayakkabısı dağıtan Akgül, öğütlerde bulunarak moral verdi.

Avrupa şampiyonasına hazırlandığını belirten Taha Akgül, “Şimdi önümüzde 15 nisanda Avrupa şampiyonamız var. Şu an çalışmalarımız çok iyi bir şekilde halen devam ediyor. Allah’a şükür sezona iyi bir şekilde gireceğim inşallah. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Şimdi önce Yaşar Doğu Turnuvası uluslararası bir turnuvamız var. Daha sonra da Zagreb’de Avrupa Şampiyonamız var. İnşallah olursa 10 olacak. Serbest güreşte tarihte çift haneli rakamlara çıkan hiç olmadı. Dünyada hiç kimse olmadı. İnşallah çift haneli rakamlara çıkıp eğer 10 yapabilirsem de çok büyük bir rekor olacak. Çok büyük bir eşik olacak benim için. Bu sene o yüzden ayrı hazırlanıyorum. Bunu 10 yapmak için, 10’uncu Avrupa şampiyonluğunu kazanmak için var gücümle çalışıyorum. İnşallah onu da kazanacağım” diye konuştu.

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