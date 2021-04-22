Taha Akgül tarihe geçti… ‘Bu bir rekor’

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil müsabakaları sona erdi. ASKİ Sporlu milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo finalinde Rus Sergei Kozyrev´u yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Milli güreşçi ilk tur maçında dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili’yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek’i de 6-1 mağlup eden Taha, yarı finalde Belaruslu Dzianis Khramiankou ile karşılaştı. Rakibini 4-0’la geçen olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, adını finale yazdırdı. Finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşan milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde rakibinin agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başardı ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak kariyerine 8’inci Avrupa şampiyonluğunu ekledi.

“BU BİR REKOR”

özel açıklamalarda bulunan Taha Akgül, “8’inci kez Avrupa şampiyonu oldum. Bu serbest güreşte bir rekor. Rekorumu geliştirmek nasip oldu. Allah’ım inşallah genç kardeşlerimize de bu başarıları nasip eylesin” dedi.

Antrenman sırasında sol omzunun üzerine düşen ve köprücük kemiğinin çıkması sonucunda bağları kopan milli güreşçi 1,5 yıldır hiçbir müsabakaya girmediğine vurgu yaparak, “Bu benim için çok büyük bir handikaptı ama hamdolsun bu Avrupa şampiyonası, Tokyo Olimpiyatları’nın provası niteliğindeydi. Çok güzel müsabakalar yapmak nasip oldu. 1,5 yıldır kendimi şartladım. Hedefim tabii ki ikinci kez olimpiyat şampiyonluğuydu ama burası da benim için çok büyük motivasyon olacaktı. Özellikle sıkletimin Avrupa’daki en iyi 4 rakibiyle güreşmem onları yenmem benim için çok büyük moral oldu ve ezici bir üstünlükle onları yenmem de çok büyük moral oldu” diye konuştu.

“HEDEFİM İKİNCİ KEZ OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU”

2012 Rio Olimpiyatları’nda altın madalyanın sahibi olan Taha Akgül, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlarda da bu başarısını tekrar etmeyi hedeflediğini belirterek, “8’inci kez Avrupa şampiyonu oldum bu serbest güreşte bir rekor. Rekorumu geliştirmek nasip oldu. Allah’ım inşallah genç kardeşlerimize de bu başarıları nasip eylesin. Hedefim şimdi ikinci kez Tokyo’da olimpiyat şampiyonluğu. Bana mesaj atan, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Arayan soran destek olan herkese teşekkür ediyorum, bize dua etmeye devam etsinler.”