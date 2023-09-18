Taha Akgül: Tüm milletimden helallik istiyorum

Milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Şampiyonası'nı olimpiyatlarda telafi etmek istiyor.

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Sırbistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, “Benden altın madalya bekleyen tüm milletimden helallik istiyorum. Kusura bakmasınlar. İnşallah olimpiyatlarda bunu telafi ederim” dedi.

Dünya Güreş Şampiyonası’nda hedefinin altın madalya olduğunu anımsatan Taha Akgül, “İyi hazırlandık, iyi çalıştık. Federasyon başkanımız burada, süreci yakından takip etti. Gerçekten de büyük emek verdik. Bazen siz ne kadar isterseniz de Allah’ın da bir takdiri var. Rakibime nasip etti, demek ki bir tık daha bizden iyi çalıştı. O yüzden çalışmamızın bir tık daha üstüne çıkmamız gerekiyor” diye konuştu.

Taha, 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldığı için buruk da olsa mutlu olduğunu belirtti.

Buradaki mağlubiyetten dersler çıkaracağını ve 2024 Paris’te aynı hataları yapmamaya çalışacağını aktaran Taha, şunları kaydetti:

“Ders çıkarmamız gerek. Şimdi önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. Buruk bir sevinç de olsa olimpiyat kotası aldık. Bu da önemli bizim için. İnşallah oradan iyi sonuçlar alacağız. Zor bir dünya şampiyonası. Kadın ve grekoromen güreşçilerimizin daha maçları var. Allah onlara yardım etsin. Sıkletlerde 40-50 sporcu var. Olimpiyatlardan bile zor. Çünkü orada 20 sporcu varken burada 40-50 oluyor. 5 önemli müsabaka yaptık.” (AA)