Tarihe geçme fırsatını kaçıran Djokovic gözyaşlarına boğuldu

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalini Rus Daniil Medvedev kazandı. Set alamadan kaybeden ve tarihe geçme fırsatını kaçıran Novak Djokovic gözyaşlarını tutamadı.

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ABD Açık finalinde Daniil Medvedev, Novak Djokovic’i setlerde 3-0 yendi ve zafere ulaştı. 25 yaşındaki Rus tenisçi, kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı.

ABD’nin New York kentinde bulunan Arthur Ashe Stadyumu’nda gerçekleştirilen grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde gülen taraf Medvedev oldu. Rakibini 3-0 yenerek aynı sezonda 4 Grand Slam zaferi kazanmasına engel olan Medvedev büyük sevinç yaşarken, maçın ardından Novak Djokovic gözyaşlarına hakim olamadı.

Djokovic’i her üç sette de 6-4 yenen 25 yaşındaki Medvedev, şimdiye kadar tek erkeklerde kupayı alan üçüncü Rus oyuncu oldu.

KAZANSAYDI TARİHE GEÇECEKTİ

Dünyanın bir numaralı oyuncusu olarak bilinen 34 yaşındaki Djokovic ise 1969’da Rod Laver’dan bu yana, aynı yıl içinde Avusturalya, Fransa ve Wimbledon Açık tenis turnuvalarından sonra ABD Açık’ı da kazanan oyuncu olma peşindeydi. Ancak rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremeyerek tarihe geçme fırsatını tepti.

İkinci setin ortalarında istediği hamleleri bir türlü yapamayan Djokovic sinir krizi geçirdi. Üstünlüğü rakibinden alamayan Sırp yıldız hıncını raketini yere vurup paramparça ederek çıkardı.

İLK KEZ BU KADAR DESTEK ALDI

Maçtan sonra seyircilerin karşısına gelen Djokovic, Medvedev’i tebrik ederek, “Harika bir maç ve turnuvaydı. Eğer bu şampiyonluğu hak eden biri varsa o sendin, iyi oynadın.” diye konuştu. Medvedev de Djokovic’e seslenerek, “Benim için, sen tarihteki en iyi oyuncusun” ifadesini kullandı. Kariyeri boyunca ezeli rakipleri Rafael Nadal ve Roger Federer’e göre tribünlerden daha az destek gören Sırp raket, Medvedev’e karşı oynadığı mücadelede verilen destek nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.