Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, final maçında Osman Kan'ı yenen Ali Gürbüz kazandı.

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Antalya’nın Elmalı ilçesinde düzenlenen ve Türk geleneklerinin en önemli spor etkinliklerinden biri olarak kabul edilen 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde final maçı nefes keserken, başpehlivan Ali Gürbüz, rakibi Osman Kan’ı mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu.

Yaklaşık 1200 pehlivanın katıldığı bu büyük organizasyon, Türk sporunun en önemli geleneğini yansıtıyor. Üç gün süren müsabakaların ardından çeyrek final maçlarını kazanan başpehlivanlar Ali Gürbüz ve Mustafa Batu ile Osman Kan ve Kürşat Şevki Korkmaz, yarı finalde karşı karşıya geldiler.

GEÇEN YILIN DA ŞAMPİYONU



Recep Gürbüz Stadı’nda, geleneksel puanlama sistemi kullanılmayan ve sağanak yağış altında düzenlenen başpehlivanlık yarı final maçında Ali Gürbüz, rakibi Mustafa Batu’yu mağlup ederken, Osman Kan da Kürşat Şevki Korkmaz’ı geride bırakarak finale yükseldi.

Geçen yılın şampiyonu Ali Gürbüz, puanlama sisteminin uygulanmadığı heyecan dolu bir finalde Osman Kan karşısında üstün bir performans sergileyerek 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını bir kez daha kazandı. (AA)