Tarlada çapa sallayıp şampiyonaya hazırlanıyor

Aydın’ın simgeleri incir, pamuk ve zeytinden sonraki ürün olmaya aday olan bamya için çapa sezonu başladı. Çaba sezonunun açılması ile birlikte tarlalar çapacı kadınlarla dolup taşarken, çapacı kadınlar günlük yevmiye ile çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi döneminde uzaktan eğitim alan milli karateci Aleyna Eroğlu da tarlada çalışanlar arasında yer aldı. Bugüne kadar katıldığı bir çok şampiyonadan madalya ile dönen Eroğlu bamya tarlasında hem çaba sallayarak para kazanıyor hem de vücudunu güçlendiriyor. Annesi ve 2 kardeşi ile birlikte çapa sallayan Eroğlu aşık olduğu karate sporunda ilerlemek istiyor.

‘ÇAPA YAPARAK BİLEĞİMİ GÜÇLENDİRİYORUM’

Antrenmanlarını tarlada yaptığını belirten milli Karateci Aleyna Eroğlu, “Annem ve kardeşlerim ile birlikte günün ilk ışıkları ile birlikte tarlada oluyoruz. Sabah erken kalkmak bana çok şey kazandırıyor, günü daha iyi değerlendirebiliyorum. Saatlerce çapa yapıyoruz tarla işleri ile uğraşıyoruz. Gün içerisinde yaptığımız işler bana antrenman oluyor. Yeri geliyor ağırlık kaldır kollarımı güçlendiriyorum, yeri geliyor çapa yaparak bileğimi güçlendiriyorum. İşlerimizden fırsat buldukça da diğer antrenmanlarımı da tarlada yapıyorum” dedi.

Spor salonlarının yeniden açılmasına sevindiğini ifade eden genç sporcu Eroğlu, “Spor salonları kapalıyken sadece tarlada antrenman yaparken şimdi hem tarlada hem de spor salonundan istifade ediyorum. Bana çift antrenman oluyor. Bu beni biraz yorsa da başarılı olmak için çok çalışmak şart. Bugüne kadar katıldığım müsabakaların çoğundan madalya ile döndüm. Başarı ve ardından gelen ödül beni mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra da başarılarıma başarı katarak severek yaptığım karate sporunda ilerleyebildiğim yere kadar ilerleyeceğim” diye konuştu.