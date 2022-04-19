TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul’da ana tablo maçları başladı

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul’da ana tablo mücadelesi bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. Yağmur nedeniyle programın gün içerisinde güncellendiği turnuvada çiftler ana tablosu heyecanı da start aldı.

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Wild card ile turnuvada boy gösteren milli tenisçi İpek Öz, ilk turda Hollandalı Arantxa Rus ile kozlarını paylaştı. İki hafta önce Kolombiya'da kariyerinin ilk ana tablo galibiyetini alan ve son dönemdeki performansıyla dünya sıralamasında ilk 200'ün eşiğine gelen 22 yaşındaki İpek, 1 saat 14 dakika süren mücadelede rakibine 6-3, 6-1'lik setlerle mağlup oldu.

Bir diğer milli raket Pemra Özgen ise Julia Grabher karşısında korttaydı. Pemra 5-0 geri düştüğü ilk sette güzel bir geri dönüşle 5-5'lik dengeyi sağlasa da kontrolü kaybetmeyen Avusturyalı Grabher 7-5, 6-2 ile kazanan isim oldu.

Günün ilk maçında sahne alan son şampiyon Sorana Cirstea, unvan korumak için geldiği TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'a iyi bir giriş yaptı. Şanslı kaybeden olarak ana tabloya dahil olan Kamilla Rakhimova'yı 6-4, 6-1'le geçen Rumen Cirstea, ikinci turda Arantxa Rus ile eşleşti. Macar Anna Bondar ise 2 sene önce İstanbul'da yarı final oynayan Çek Tereza Martincova'yı 6-4, 7-5 ile mağlup etti.

Günün ilk çiftler maçında ise Kaitlyn Christian/Lidziya Marozava ikilisi Elixane Lechemia/Ingrid Neel çiftini 6-4, 6-3'le geçerek çeyrek finale yükseldi.

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.