Tiger Woods başka hastaneye nakledildi

Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, 23 Şubat Salı sabahı saat 7:12 sularında Los Angeles Country’de geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Arabası takla atan Tiger Woods, ciddi hasar gören araçtan Los Angeles County itfaiyecileri ve sağlık görevlileri tarafından özel ekipmanlar sayesinde çıkarılmıştı. Hemen yerel bir hastaneye kaldırılan yıldız isim, ameliyata alınmıştı.

Olay yerine ilk gelen ve yardım edenler kişilerden biri olan memur Carlos Gonzalez, bu bölgede kazaların yaygın olduğunu söylemiş ve “Bay Woods'un bu durumdan canlı çıktığı için çok şanslı olduğunu söylemeliyim” demişti.

Harbour-UCLA Medical Center’da sağ bacağından ameliyat edilen Tiger Woods’un, 25 Şubat Perşembe gecesi başka bir hastaneye nakledildiği öğrenildi. Ünlü golfçünün ortopedi ve rehabilitasyon tedavisinin devamı için Cedars-Sinai Medical Center’a yatırıldığı belirtildi. Harbour-UCLA Medical Center Başhekimi Doktor Anish Mahajan, Tiger Woods’un “Tüm çalışanlar adına söylemeliyim ki, dünyanın en iyi sporcularından birine ortopedik travma bakımı sağladığımız için onur duyduk” açıklamasında bulundu.

Mahajan, Woods’un son durumu hakkında “Sağ bacak kaval kemiğinde kırık var. Kemik deriyi yararak dışarı çıkmış. Bu tür kırıklarda kemiklerin sabit tutulması gerekiyor” bilgisini verdi.

Hastane, hasta mahremiyeti nedeniyle Tiger Woods’un durumu ile ilgili başka detay vermedi.