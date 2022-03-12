TJK, İstanbul yarışlarını erteledi

TJK, bugün İstanbul'da yapılması planlanan yarışların, hava muhalefeti nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Jokey Kulübü, İstanbul’da bugün koşulması planlanan yarışların zorlu hava şartları nedeniyle ertelendiğini duyurdu. TJK’dan yapılan açıklamada Cumartesi programı Pazartesi gününe kaydırıldı.

TJK AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

“Bugün gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul yarışları, beklenen yoğun kar yağışı ve pistteki buzlanma nedeniyle, İstanbul Komiserler Kurulu tarafından aynı şart ve aynı program ile 14 Mart Pazartesi gününe ertelenmiştir.

14 Mart Pazartesi günü 6’lı Ganyan Bursa’da saat 14.00’de, İstanbul’da saat 17.00’de, Şanlıurfa’da ise saat 20.00’de başlayacaktır.

12 Mart Cumartesi İstanbul yarışlarına oynanan biletlerin iadesine başlanmıştır.”