TJK’dan iki yıldız transferi! Türkiye’ye geliyorlar…

Geçen iki yılda büyük ses getiren tam 7 aygır alımı yapan TJK bu yıl da Epaulette ve Battleground’u renklerine bağladı.

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TÜRKİYE Jokey Kulübü transferde hız kesmiyor; yıldız isimleri ülkemize getiriyor. TJK aygırları arasına iki yeni isim daha kattı. Geçen iki yılda büyük ses getiren tam 7 aygır alımı yapan TJK bu yıl da Epaulette ve Battleground'u renklerine bağladı.

BÜYÜK KAZANÇ ELDE ETTİ

2014 yılında İrlanda'da mekik aygır olarak aşımlara başlayan ve aynı yıldan itibaren Avustralya'da bulunan Darley Harası'nda aşım yapan Epaulette'in bugüne kadar koşan yaklaşık 500 temsilcisinin 275'i yarış kazanmayı başarırken, kariyer kazançları 21 milyon doları aştı.

ŞAMPİYONLARIN OĞLU

İrlanda Coolmore Harasından satın alınan ve 2 black-type koşu galibi, şampiyon anne ve babanın oğlu Battleground da 2022 yılında Türkiye'de aşımlara başlayacak.