Tokyo 2020 | Hasar alan kanosunu prezervatif ile onarıp altın madalya kazandı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Avustralyalı sporcu Jessica Fox ilginç bir olaya imza attı. Kadınlar kano slalom dalında şampiyonluğa ulaşan Fox'un final mücadelesi öncesinde hasar alan kanosunu prezervatifle onardığı ortaya çıktı.

SOZCU.COM.TR

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2020 Olimpiyat Oyunları’nda heyecan son sürat devam ederken kadınlar kano slalom dalında zafere ulaşan isim Avustralyalı sporcu Jessica Fox

oldu. Altın madalya heyecanı yaşayan 27 yaşındaki sporcu yarış sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Final mücadelesi öncesinde kanosu hasar alan Jessica Fox, onarımı bir prezervatif yardımıyla yaptığını ve bu şekilde altın madalyaya ulaştığını takipçileriyle paylaştı.

‘EN UYGUN ÇÖZÜM OLDU’

Konuyla ilgili konuşan Fox; “Son yarış öncesinde kanom hasar görmüştü ve onarmaya vaktimiz yoktu. O an için en uygun çözüm prezervatif oldu çünkü çok esnek ve güçlü. Kanonun ucuna taktık ve bütünlüğü hiç bozmadı. Bu sayede kanomu onardım ve altın madalya kazandım” dedi.

Kanonun hasarlı bölgesine karbon karışımı hafif akışkan bir madde süren Jessica Fox’un o bölgenin üzerine prezervatif takarak sabitleştirdiği ve yarışı öyle devam ettiği görülüyor.

Previene ETS y también ayuda a ganar medallas olímpicas. #Tokyo2020 Jessica Fox #AUS arregló su kayak con un preservativo y GANÓ EL en #CanoeSlalom pic.twitter.com/QrTX1YL8k0 — Andrés Yossen (@FinoYossen) July 30, 2021

60 BİN PREZERVATİF DAĞITILMIŞTI

Her olimpiyatta olduğu gibi Tokyo 2020’de de sporculara binlerce prezervatif dağıtıldı. Olimpiyat komitesi, sporculara koronavirüs önlemleri kapsamında yakın temastan kaçınılmaları ve prezervatifleri ülkelerine döndüklerinde kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.