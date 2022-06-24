Tokyo 2020 tarihin en pahalısı oldu

Corona virüsü nedeniyle bir yıl ertelenen ve 2021 yılında gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın maliyeti belli oldu.

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Japonya’da geçtiğimiz yaz düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın ülkeye maliyeti belirlendi. Oxford Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre corona virüsü pandemisi nedeniyle bir yıl geç düzenlenen Tokyo 2020, Japonya Hükümeti’nin belirlediği bütçeyi aşarak dev bir maliyete neden oldu.

Japonya Hükümeti, Tokyo 2020 için organizasyon öncesi 6.7 milyar dolar bütçe ayırırken, Japonya Olimpiyat Komitesi de 1.3 milyar dolarlık bir katkıda bulundu. Ancak belirlenen bu bütçe büyük bir oranla aşıldı. Araştırmaya göre Tokyo 2020’nin Japonya’ya maliyeti 15.4 milyar dolara oldu. Bu maliyete alt yapı projelerine harcanan rakam ise eklenmedi.

Bu maliyetle Tokyo 2020, şimdiye kadar düzenlenen Olimpiyat Oyunları arasında en fazla rakama gerçekleştirilen organizasyon olarak tarihe geçti.

GECİKME MALİYETİ ARTTIRDI

Araştırmada Tokyo 2020’nin corona virüsü nedeniyle bir yıl ertelenmesi de maliyeti arttıran etkenlerden biri oldu. Tokyo 2020’nin bir yıl geç yapılması, Japonya’ya 2,8 dolar milyar ek yük getirdi.

Tokyo 2020’ye pandemi nedeniyle seyirci alınmaması ise, Japonya’yı yaklaşık 800 bin dolarlık bir gelirden etti. Tokyo yerel yönetimi, reklam anlaşmalarından 3,3 milyar dolar kazanırken, Japonya Olimpiyat Komitesi televizyon yayın haklarından 4 milyar dolara yakın gelir elde etti.