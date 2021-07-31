Tokyo 2020 | Türkiye-Arjantin maçı

Tokyo 2020'de madalya hedefleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grubun 4. maçında Arjantin ile karşılaşıyor. Bu maçı kazanmamız halinde çeyrek finale yükseleceğiz.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B Grubu'ndaki dördüncü maçında grubun en zayıf halkası Arjantin ile karşılaşıyor. 3-0 veya 3-1'lik galibiyet; 3 puanla çeyrek finali garantilemek anlamına geliyor. Londra 2012'de 9. olan Ay-Yıldızlılar turu geçip ilk 8'e kalırsa, olimpiyatlardaki derecesini geliştirmiş olacak.

TÜRKİYE 2-0 ARJANTİN

1. SET: 25-23

25-23 2. SET: 25-20

25-20 3. SET:

Çin'i 3-0 yenen; İtalya'ya 3-1, ABD'ye 3-2 yenilen Filenin Sultanları, 2 Ağustos Pazartesi günü Rusya ile karşılaşacak. Statüye göre çeyrek finalde grup birincileri ve dördüncüleri çapraz eşleşecek. İkinci ve üçüncülerin eşleşmesi ise kurayla belirlenecek. Üçüncü maçlar sonunda A Grubu; Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Japonya şeklinde sıralanıyor.