Tokyo Olimpiyatları Covid-19 salgını gölgesinde resmen başladı

Corona virüsü salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen ve hem yerel hem de uluslararası kamuoyunda eleştiri oklarının hedefi olan Tokyo Olimpiyatları için geri sayım sona erdi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Japonya hükümetinin güvenli bir şekilde gerçekleştirileceğini yinelediği Tokyo Oyunları, bugün yapılan açılış seremonisi ile resmi olarak başladı.

Dev organizasyonun açılışına onursal ev sahibi olarak Japonya İmparatoru Naruhito da katılırken, İmparatoriçe Masako ise Covid-19 tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda konuğun kabul edildiği Yeni Ulusal Stadyum’daki törene katılmadı. Salgın gölgesinde gerçekleştirilen açılış seremonisine az sayıda dünya lideri ve protokol konuğu katılım gösterdi.

Türk Bayrağı’nı Merve Tuncel ve Berke Saka taşıdı

Törende Türk Bayrağı’nı Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın daha önce açıkladığı üzere milli yüzücüler Merve Tuncel ve Berke Saka birlikte taşıdı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi 18 branşta 50’si kadın, 58’i erkek toplam 108 sporcu temsil edecek. Türkiye atletizmde 25 sporcuyla, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda altışar, tekvando ile artistik cimnastikte beşer, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Voleybol Takımı (12) oyunlarda mücadele edecek.

Olimpiyat meşalesini Naomi Osaka yaktı

Japonya Ulusal Stadı’na ulaştırılan meşale, sırasıyla 6 farklı ekip tarafından sembolik Fuji Yanardağı’na getirildi. Dünyaca ünlü Japon tenisçi Naomi Osaka, Fuji’nin üzerindeki olimpiyat meşalesini yakan isim oldu. Öte yandan Osaka, tarihte olimpiyat meşalesini yakan ilk isim oldu.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Bach, “Bugün bir umut anı. Bu anın tadını çıkaralım çünkü sonunda hep birlikte buradayız. 205 Ulusal Olimpiyat Komitesinden sporcular ve IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, Olimpiyat Köyü’nde tek çatı altında birlikte yaşıyor. Bu, sporun birleştirici gücüdür” dedi.

OHAL altında olimpiyat

Japonya'da hükümet, Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine bu ayın başlarında sürpriz bir karara imza atmış, olimpiyatlar süresince Tokyo’da geçerli olmak üzere OHAL ilan edildiğini açıklamıştı. Uygulamanın 12 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında yürürlükte kalacağı ve başkentte insan trafiğini azaltmayı hedeflediği kaydedilmişti.

Tepkilerin odağında

Ülkede etkisini sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle toplumun farklı kesimlerinden dev organizasyonun iptal edilmesi çağrıları yapılırken, sağlık meslek örgütleri de seyircisiz gerçekleşse dahi olimpiyatların dünyanın dört bir tarafından binlerce sporcu, antrenör, yetkili ve gazeteciyi ülkeye çekeceği için Japonya’daki enfeksiyon riskini artırabileceği uyarısında bulunmuştu. Uzmanlar ayrıca farklı ülkelerden Japonya'ya taşınma ihtimali olan virüs varyantlarının aşıya dirençli türlerin oluşumuna yol açarak vaka patlamasına neden olabileceğini belirtmişti.

Salgın gölgesinde seyircisiz oynanacak

Tepkilerin ardından deniz aşırı izleyicilere kapılarını uzun süre önce kapatan oyunların Tokyo ayağının tamamen kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmesine karar verilirken, başkent çevresindeki Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerinde müsabakalara yerel seyircinin de kabul edilmeyeceği açıklanmıştı. Tokyo Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, Fukushima ve Shizuoka eyaletlerindeki müsabakalara ise sahanın seyirci kapasitesinin yüzde 50’sini aşmayacak şekilde sınırlı sayıda izleyicinin alınacağını ifade etmişti. Oyunların Ibaraki eyaletindeki ayağına ise yalnızca bilet tahsis edilen okul çocuklarının kabul edileceğini açıklanmıştı. Buna rağmen, Tokyo ve çevresindeki eyaletlere yönelik seyirci yasağının olimpiyatların neredeyse tamamen kapalı kapılar ardında gerçekleşmesine neden olacağı yorumları yapılmıştı.

Bilanço ağırlaşıyor

Japonya’da bugün kayda geçen 4 bin 225 yeni vaka ülke genelinde toplam vaka sayısını 863 bin 855’e taşımış, son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19 kaynaklı can kaybı da 15 bin 129’a yükselmişti. Olimpiyat organizatörlerinden yapılan açıklamada, şimdiye dek oyunlarla ilişkili 106 vakanın doğrulandığı ifade edilmişti.