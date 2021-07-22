Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlıyor? Tokyo Olimpiyatları saat kaçta, hangi kanalda?

200’den fazla ülkeden en başarılı sporcuların katılacağı Tokyo Olimpiyatları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sene pandemi sebebiyle ertelenen olimpiyatlar bu sene gerçekleştirilecek. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları açılış seremonisinde Türk Bayrağını milli yüzücüler Merve Tuncel ve Berke Saka birlikte taşıyacaklar.

TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz ve 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin de 18 branşta 108 Milli sporcuyla katılacak.

TOKYO OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA?

2020 Tokyo Olimpiyatları; Eurosport 1, Eurosport 2, Trt Spor ve Trt Spor Yıldız kanallarından takip edilebilecek.

OLİMPİYATLARDA TÜRK BAYRAĞINI TAŞIYACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları açılış seremonisinde Ay yıldızlı bayrağımızı yüzme branşında yarışacak olan milli sporcular Merve Tuncel ve Berke Saka'nın taşıyacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunlarının açılış seremonisinde ay yıldızlı bayrağı kafilemizin en genç iki sporcusu tarafından taşınacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tokyo'da ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek tüm sporculara başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, “Sporcularımızın her biri Türkiye'nin sporcusu olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphem yok. Göğüslerinde taşıdıkları ay-yıldızlı bayrağımızı ve bu aziz milleti en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum” dedi.