Tokyo Olimpiyatları rüzgâr gibi geçti! Hayal kırıklıkları, yıldızı parlayanlar…

Pandemi gölgesinde seyircisiz düzenlenen Tokyo 32. Yaz Olimpiyatları sona erdi. 93 ülke madalya kazandı, 3’ü ilk kez kürsü gördü. 24 dünya rekoru kırıldı. Gözlerin çevrildiği isimlerin çoğu hayal kırıklığı yaşatırken spor dünyası yeni yıldızları alkışladı.

SOZCU.COM.TR

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Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelendikten sonra düzenlenen, 23 Temmuz'da başlayan 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, dünkü kapanış töreni ile resmen sona erdi. 205 ülke ve mültecilerden oluşan takımdan 11 binden fazla sporcu; 33 branşta, 50 disiplinde, 1080 madaya için ter döktü. 3×3 basketbol, serbest stil BMX, beyzbol/softbol, karate, sportif tırmanma, sörf ve kaykayda ilk kez madalya verildi.

Bermuda, Filipinler ve Katar, tarihlerinin ilk olimpiyat altınlarını; Burkina Faso, San Marino ve Türkmenistan da tarihlerinin ilk olimpiyat madalyalarını Tokyo'da aldı. 86 ülke madalya kazandı.

430 COVID VAKASI

Atletizmde erkekler yüksek atlamada altın madalya paylaşıldı. Kürsüyü kapatan yani tulum çıkaran iki ülke vardı. İsviçre, kadınlar kros bisiklette; Jamaika da kadınlar 100 metrede altın, gümüş ve bronz madalyaları aldı. Pist bisikletinde 7, yüzmede 6, halterde 4, atletizm ve atıcılıkta 3, sportif tırmanışta 1 dünya rekoru kırıldı. Tokyo'da gözlerin çevrildiği yıldızların çoğu hayal kırıklığı yaşatırken spor dünyası yeni yıldızları alkışladı. Olimpiyatlar tarihinin ilk trans atleti Tokyo'da yarıştı. İlk seyircisiz oyunlara akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Covid-19) 430 kişi yakalandı.

YILDIZI PARLAYANLAR

Caeleb Dressel (ABD) / Yüzme: Havuzdan 5 altın madalya çıkardı. 100 kelebek, 100 serbest, 50 serbest, 4×100 serbest ve 4×100 karışıkta şampiyon oldu. Tokyo 2020'nin en başarılı sporcusuydu.

Havuzdan 5 altın madalya çıkardı. 100 kelebek, 100 serbest, 50 serbest, 4×100 serbest ve 4×100 karışıkta şampiyon oldu. Tokyo 2020'nin en başarılı sporcusuydu. Emma McKeon (Avustralya) / Yüzme: Toplamda 7 madalya ile ülkesine döndü. Avustralya'nın yüzmede kazandığı 21 madalyanın üçte biri ona ait! Toplam olimpiyat madalyası sayısı 11 oldu.

Toplamda 7 madalya ile ülkesine döndü. Avustralya'nın yüzmede kazandığı 21 madalyanın üçte biri ona ait! Toplam olimpiyat madalyası sayısı 11 oldu. San An (Güney Kore) / Okçuluk: Okçulukta verilen 5 madalyadan 3'ünü aldı. Kadınlar bireysel, kadınlar takım, karışık takım. Zaten diğer ikisinde yarışamıyordu!

Okçulukta verilen 5 madalyadan 3'ünü aldı. Kadınlar bireysel, kadınlar takım, karışık takım. Zaten diğer ikisinde yarışamıyordu! Lamont Marcell Jacobs (İtalya) / Atletizm: Olimpiyatların en önemli yarışında, tarihin en büyük sürprizlerinden birine imza attı. İtalya, hem 100 metre hem de 4×100'de Jacobs ile tarihinin ilk şampiyonluğunu gördü.

Olimpiyatların en önemli yarışında, tarihin en büyük sürprizlerinden birine imza attı. İtalya, hem 100 metre hem de 4×100'de Jacobs ile tarihinin ilk şampiyonluğunu gördü. Daiki Hashimoto (Japonya) / Cimnastik: 19 yaşında, cimnastik tarihinin en genç olimpiyat şampiyonu oldu.

19 yaşında, cimnastik tarihinin en genç olimpiyat şampiyonu oldu. Momiji Nishiya (Japonya) / Kaykay: Tarihin en genç olimpiyat şampiyonu. 13 yaşında. İlk kez oyunlarda yer alan kaykayda altın madalya kazanırken yaşıtları onu hayranlıkla izledi.

HAYAL KIRIKLIKLARI

Novak Djokovic (Sırbistan) / Tenis: Tenis tarihinin ikinci altın slam'inin bir ayağı için gittiği Tokyo'dan kürsüye bile çıkamadan ayrıldı.

Tenis tarihinin ikinci altın slam'inin bir ayağı için gittiği Tokyo'dan kürsüye bile çıkamadan ayrıldı. Kohei Uchimura (Japonya) / Cimnastik: 2012 ve 2016'nin olimpiyat şampiyonu. Kendi ülkesindeki oyunlarda final bile göremedi.

2012 ve 2016'nin olimpiyat şampiyonu. Kendi ülkesindeki oyunlarda final bile göremedi. Noah Lyles (ABD) / Atletizm: Erkekler 200 metrenin en büyük favorisi olarak Tokyo'ya gitti. Ama bronz madalya ile yetindi.

Erkekler 200 metrenin en büyük favorisi olarak Tokyo'ya gitti. Ama bronz madalya ile yetindi. Naomi Osaka (Japonya) / Tenis: Mental problemleri korta yansıdı. Olimpiyat ateşini de yakan oydu ama 3. turdan ötesini göremedi.

Mental problemleri korta yansıdı. Olimpiyat ateşini de yakan oydu ama 3. turdan ötesini göremedi. Simone Biles (ABD) / Cimnastik: Tarihin gelmiş geçmiş en büyük cimnastikçilerinden biri olarak gittiği Tokyo'da mental sorunlarla boğuştu. Sadece denge aletinde yarışıp üçüncü oldu.

TAKIM SPORLARINDA FRANSA FARKI

Fransa, takım sporlarında parmak ısırttı. Horozlar; voleybolda erkeklerde, hentbolda hem erkek hem de kadınlarda olimpiyat şampiyonu oldu. Erkek basketbolunda ikinci olan Fransa, kadın basketbolunda ise üçüncü sırayı elde etmeyi başardı.