Tokyo Olimpiyatları triatlon yarışında ‘tekne’ kaosu!

2020 Tokyo Olimpiyatları’ndaki erkekler olimpiyat triatlon yarışı ilginç bir krize sahne oldu. Yarışın başladığını bildiren silahın ateşlendiği sırada sporcuların önünde bir teknenin olması kaos yarattı.

56 sporcu Tokyo Körfezi’nde 06.30’da başlayacak yarış için sıraya girdi. 1500 metrelik yüzme etabının başlangıç işareti verildiğinde sporcuların bir kısmı suya atlayarak yarışa başlarken, diğer kısmı önlerinde duran tekne nedeniyle sadece durmakla yetindi. Suya atlayan sporcular çılgınca yüzmeye devam ederken durum kısa süre sonra fark edildi.

Sporcular dubada mahsur kalıp suya atlayamayınca, küçük bir tekne ve jetski filosu harekete geçerek suya atlayan grubun önüne geçmeye çalıştı. Tüm uyarılara rağmen suya atlayan sporcular yarışa devam etti. En sonunda iki jetski, 200 metre civarında sporcuları durdurmayı başardı.

Yarış yaklaşık 10 dakika sonra güvenli bir şekilde tekrar başladı. Yarış sonunda altın madalya kazanan Norveçli sporcu Kristian Blummenfelt olayla ilgili düşüncelerini paylaşırken yaşananların çok garip olduğunu dile getirdi: “Tekneyi sol tarafta gördüm ve başlangıç zilinin çalmasını garipsedim. Teknenin hala dubanın sol tarafında olduğunu hissettim. Bu yüzden suya atladığımda büyük olasılıkla tekrar başlayacağımızı düşündüm.”

“BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM”

BBC’de yorum yapan Büyük Britanyalı sporcu Non Stanford, “Böylesini hiç görmedim. Özellikle olimpiyatlarda hiç gördüm. Umarım suya erken atlayanlar için olumsuz bir etki yaşanmamıştır” dedi. Öte yandan bazı seyirciler, yarış yeniden başladığında teknelerin hala sporculara çok yakın olduğunu iddia etti.