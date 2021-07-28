Tokyo Olimpiyatları’nda korkulan oldu! Tehlikeli yükseliş sürüyor

Corona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen ve 1 yıllık gecikmenin ardından geçtiğimiz cuma kapılarını açan Tokyo Olimpiyatları’nda görevli 16 kişinin daha corona virüsüne yakalandığı bildirildi. Organizasyon Komitesi’nden bugün yapılan açıklamada, yeni vakaların deniz aşırı ülkelerden gelen görevliler ve basın mensupları arasından doğrulandığı kaydedildi. Son gelişme ile birlikte 1 Temmuz’dan bu yana açıklanan dev organizasyonla ilişkili corona virüsü vakalarının toplam sayısı 169’a ulaştı.

Tokyo’da vaka rekoru endişeleri artırdı

Dün Japonya'nın başkenti Tokyo’da salgın başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmış, dev metropolde kayda geçen 2 bin 848 vaka yeni dalga endişelerini artırmıştı. Dün ülke genelinde doğrulanan 7 bin 629 korona virüs vakası Japonya’daki vakaların toplamını 883 bin 766’ya taşırken, ölü sayısı da 15 bin 165 olmuştu.

Protesto gösterileri düzenlenmişti

Japonya’da etkisini sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle toplumun farklı kesimlerinden dev organizasyonun iptal edilmesi çağrıları yapılırken, sağlık meslek örgütleri de seyircisiz gerçekleşse dahi olimpiyatların dünyanın dört bir tarafından binlerce sporcu, antrenör, yetkili ve gazeteciyi ülkeye çekeceği için Japonya'daki enfeksiyon riskini artırabileceği uyarısında bulunmuştu. Uzmanlar ayrıca farklı ülkelerden Japonya’ya taşınma ihtimali olan virüs varyantlarının aşıya dirençli türlerin oluşumuna yol açarak vaka patlamasına neden olabileceğini belirtmişti.