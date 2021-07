Tokyo Olimpiyatları’nda Mike Tyson vakası! Rakibinin kulağını ısırmaya çalıştı…

Faslı boksör Youness Baalla, Tokyo Olimpiyatları’ndaki ağır sıklet boks karşılaşması sırasında Yeni Zelandalı rakibi David Nyika’yı kulağından ısırmaya çalıştı. Hakemin gözünden kaçırdığı pozisyon nedeniyle diskalifiye olmaktan kurtulan Baalla, Nyika’nın mücadeleyi galibiyetle tamamlamasıyla olimpiyatlara veda etti.

Baalla’nın utanç verici hareketi, 1997’te gişe rekoru kıran ağır sıklet mücadelesinde Evander Holyfield’ı kulağından ısıran Mike Tyson’ı akıllara getirdi. İlk iki rauntta rakibine üstünlük sağlayamayan Baalla, Nyika’nın yumrukları karşısında çaresiz kalınca son rauntta rakibinin kulağını ısırmaya çalıştı.

Morocco's Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand's David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S

— Ben Damon (@ben_damon) July 27, 2021