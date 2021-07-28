Tokyo Olimpiyatları’nda tenisçilerin sıcaklarla sınavı: ‘Ölürsem kim sorumlu olacak?’

Teniste dünya 2 numarası Daniil Medvedev, Tokyo Olimpiyatları’nda İtalyan raket Fabio Fognini ile karşılaştı ve mücadeleyi 6-2, 3-6 ve 6-2’lik setlerin sonunda galibiyetle tamamladı. Ancak sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşayan Medvedev’in hakemle yaşadığı diyalog gündeme oturdu.

Sabah saatlerinde oynanan mücadele yaklaşık 36 derece sıcaklıkta gerçekleşti. Rus tenisçi Medvedev, maç sırasında iki tıbbi mola ve bir de antrenör molası verdi. Ancak Rus Olimpik Komitesi’nin sporcusu, Ariake Tenis Parkı’ndaki yüzde 79 nem ve boğucu sıcaklıkta oynamakta o kadar zorlandı ki, hakem Carlos Ramos ona oynamaya devam edip edemeyeceğini sordu.

Hakeme yanıt veren Medvedev, “Maçı bitirebilirim ama ölebilirim. Ölürsem, sorumluluğu kim alacak?” ifadelerini kullandı. Tüm zorluklara rağmen Medvedev karşılaşmayı 6-2, 3-6 ve 6-2’lik setlerin sonunda galibiyetle tamamladı.

a very metal moment in the Olympic tennis just now as Medvedev casually asks what happens if he dies on the court pic.twitter.com/kotZxePtEw — Timothy Burke (@bubbaprog) July 28, 2021

Ancak Medvedev ve dünya 1 numarası Novak Djokovic dahil diğer sporcuların, maçların akşam saatine kaydırılması talebinin neden kabul edilmediği konusu tekrar gündeme geldi. 25 yaşındaki Medvedev, hafta başında yaptığı açıklamada, “Maçlar belki altıda başlamalı, çünkü saha çok fazla ışık alıyor” ifadelerini kullanmıştı.

DJOKOVIC DE TEPKİ GÖSTERDİ

Sırp raket Djokovic ise, “Maçların neden öğleden sonra başlamadığını anlamıyorum. Bütün kortlarda ışık var. Omuzlarınızdaki ağırlığı hissediyorsunuz. Çünkü çok fazla sıcak, nem ve durgun bir hava var. Kendini hissedemiyorsun, bacakların yavaşlıyor. Zor şartlarla ilk kez karşılaşmıyoruz. Uluslararası Tenis Federasyonu’nun maç saatlerini neden ertelemediğini anlamıyorum” dedi.

Öte yandan Arjantinli Diego Schwartzman, Karen Khachanov’a yenildiği maçın ardından sıcaklardan şikayet ederken, Çarşamba günü havayla boğuşan tek oyuncu Medvedev değil. Schwartzman, “Bizi öğlen 12’de 40 derecede oynatmaları açıklanamaz. Çok öfkeliyim” şeklinde konuştu.