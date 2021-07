Tokyo Olimpiyatları’nda tenisçilerin sıcaklarla sınavı: ‘Ölürsem kim sorumlu olacak?’

Teniste dünya 2 numarası Daniil Medvedev, Tokyo Olimpiyatları’nda İtalyan raket Fabio Fognini ile karşılaştı ve mücadeleyi 6-2, 3-6 ve 6-2’lik setlerin sonunda galibiyetle tamamladı. Ancak sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşayan Medvedev’in hakemle yaşadığı diyalog gündeme oturdu.

Sabah saatlerinde oynanan mücadele yaklaşık 36 derece sıcaklıkta gerçekleşti. Rus tenisçi Medvedev, maç sırasında iki tıbbi mola ve bir de antrenör molası verdi. Ancak Rus Olimpik Komitesi’nin sporcusu, Ariake Tenis Parkı’ndaki yüzde 79 nem ve boğucu sıcaklıkta oynamakta o kadar zorlandı ki, hakem Carlos Ramos ona oynamaya devam edip edemeyeceğini sordu.

Hakeme yanıt veren Medvedev, “Maçı bitirebilirim ama ölebilirim. Ölürsem, sorumluluğu kim alacak?” ifadelerini kullandı. Tüm zorluklara rağmen Medvedev karşılaşmayı 6-2, 3-6 ve 6-2’lik setlerin sonunda galibiyetle tamamladı.

a very metal moment in the Olympic tennis just now as Medvedev casually asks what happens if he dies on the court pic.twitter.com/kotZxePtEw

