Tokyo’da dünyaya meydan okuyan sığınmacılar

Savaştan, bombalardan, baskıdan kaçtılar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda IOC bayrağı altında ikinci kez yarışıyorlar. Yusra Mardini, Kimia Alizadeh veya Alaa Maso... 29 ölümsüz sporcunun hikayesi bu...

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DERLEYEN: Utkan AYDIN – SÖZCÜ / Olimpiyatlar, spor karşılaşmalarının şahikasıdır. Adlarını tarihe ölümsüz olarak yazdırmak isteyen sporcuların er meydanı… En iyiler, kendileri kadar ülkeleri için de mücadele eder. Pek çok sporcu, açılış törenlerinde ülkelerinin bayrağını taşımayı, bayraklarının arkasında stadyuma girmeyi eşi benzeri olmayan bir duygu olarak tanımlar. Bir de bu sporcular kadar şanslı olmayanlar var.

SURİYE, KONGO, SUDAN, ERİTRE, AFGANİSTAN…

Olimpiyat tarihinde ikinci kez sığınmacı sporcuların da bir flaması var. 11 ülkeden 29 sporcu, 13 farklı ev sahibi ülke aracılığıyla Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda IOC Mülteci Takımı ismi altında mücadele ediyor. Suriye, Demokratik Kongo, Sudan, Eritre, Afganistan, Venezuela… İç savaştan, bombalardan, yıkımdan veya sefaletten hayatlarını riske atma pahasına kaçan bu sporcular, ölümsüz olanın olimpiyat ruhu olduğunu gösteriyor.

YUSRA’NIN ÖYKÜSÜ

Bu isimlerden simgeleşen biri de Yusra Mardini… Suriye'de iç savaştan kaçmak zorunda kalan Yusra, Türkiye üzerinden 2015'te Yunanistan'a geçti. İzmir-Midilli arasında arıza yapan botu saatlerce yüzerek itti. 23 yaşındaki yüzücü, Eritre asıllı maratoncu Tachlowini Gabriyeso ile birlikte Tokyo'da, sığınmacılar takımının bayrağını taşıdı. Yusra, kadınlar 100 metre kelebekte final göremedi ancak dünyaya önemli bir mesaj verdi: “Bütün sığınmacılara hayatlarına devam etmeleri çağrısında bulunuyorum.”

İRAN’DAN KAÇTI KÜBRA’YA YENİLDİ

Türk sporcu Hatice Kübra İlgün, kadınlar tekvando eksi 57 kiloda bronz alırken IOC Mülteci Takımı sporcusu Kimia Alizadeh Zenoorin'i 8-6 mağlup etti. Kimia, aslında İran tarihine geçmiş bir sporcu. 2016 Olimpiyatları'nda bronz madalya alan Kimia, İran'a yaz olimpiyatlarında madalya kazandıran ilk kadın olmuştu. İran'daki kadınlara yönelik baskıyı protesto etmek için ülkeden kaçan ve Almanya'ya sığınan Kimia Alizadeh Zenoorin, mülteci takımına ilk madalyayı getirmenin de kıyısından döndü.

KARDEŞLERİN TARİHİ KUCAKLAŞMASI

Tokyo’da tarihe geçecek bir de buluşma yaşandı. Sığınmacı takımı adına yarışan yüzücü Alaa Maso, Almanya'da yaşamasına rağmen Suriye ile olimpiyatlara gelen kardeşi triatlet Mohamed Maso ile açılış seremonisinde buluştu. İki kardeşin sarılması, olimpiyatlar tarihinin en unutulmaz anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

82 MİLYON ADINA!

Birleşmiş Milletler'in son raporuna göre 82 milyonu aşkın insan, şiddet ve hak ihlalleri nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Olimpiyatlarda mücadele eden sığınmacılar, biraz da onlar için pistlerde, havuzlarda…