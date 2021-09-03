Tokyo’da tarih yazdık! Golbolde ABD’ye fark atıp şampiyon olduk
Rio 2016'da da şampiyonluğa ulaşan Golbol Kadın Milli Takımı, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda da altın madalyaya uzandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda mücadele eden Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD’yi 9-2 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Sevda Altunoluk, Reyhan Yılmaz, Fatma Gül Güler, Kader Çelik, Şeydanur Kaplan ve Sevtap Altunoluk’tan milli takım Türk spor tarihine geçmeyi başardı.
Sevda Altınoluk, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda attığı 45 golle turnuvanın en skorer ismi oldu.
ŞAMPİYON TÜRKİYE! ALTIN MADALYA BİZİM! pic.twitter.com/LNRGMtav3x
— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 3, 2021