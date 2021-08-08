Toprak Razgatlıoğlu adım adım zirveye

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin 6ncı durak noktasının 2nci yarışında podyuma çıktı.

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Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun 6ncı durak noktasındaki 2nci yarışta 2nci oldu. Bugün, yarışa pole pozisyonunda başlayan Toprak Razgatlıoğlu, yarış boyunca Scott Reddingle kıyasıya bir mücadeleye girişti. Liderliği alan Scott Reddingin peşini bırakmayan PATA Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu yarış boyunca konumunu kimseye kaptırmadı. Razgatlıoğlu, zirve takibini bırakmayarak mücadeleyi 2nci tamamladı.

Bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 263e çıkaran Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluk mücadelesinde son dünya şampiyonu Rea ile arasında olan puan farkını 3e düşürdü. Dünya Superbike Şampiyonası takviminin 7nci durak noktasındaki yarış 20-22 Ağustos tarihlerinde İspanyada gerçekleşecek.