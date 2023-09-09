Toprak Razgatlıoğlu, Fransa’da zaferle başladı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı Fransa'da ilk yarışta damalı bayrağı en önde gören isim oldu.
Dünya Superbike Şampiyonası’nın 9. ayağında, Toprak Razgatlıoğlu, Fransa’nın Magny-Cours pistinde düzenlenen ilk yarışta birinci oldu.
Pata Yamaha WorldSBK takımıyla mücadele eden milli motosikletçi, yarışı baştan sona lider götürdü ve podyuma en tepeden çıkmayı başardı.
Toprak’ın ardından ikinci sırada İtalyan sporcu Michael Ruben Rinaldi, üçüncü ise Büyük Britanya’dan Jonathan Rea yer aldı.
Genel klasmanda puanını 378’e yükselten ve sezonun 6. galibiyetini alan Toprak Razgatlıoğlu, 433 puanla lider konumda bulunan İspanyol sporcu Alvaro Bautista’yı takip etmeye devam ediyor.
Milli sporcu, yarın aynı pistte yapılacak ikinci yarışa da iddialı bir şekilde çıkacak. (AA)