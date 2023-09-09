Toprak Razgatlıoğlu Fransa’da zirveye çıktı

2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 9'uncu durağı olan Fransa'da Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışta birinci oldu.

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Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) heyecanı, Fransa’daki 9. ayağında doruk noktasına ulaştı. Türk pilot Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışta büyük bir başarıya imza atarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Pata Yamaha Prometeon takımının 26 yaşındaki yetenekli sürücüsü, yarışa 4. sıradan başlamıştı. Ancak Toprak Razgatlıoğlu, süratli performansı ve deneyimli taktikleriyle birinciliği kovalayarak zafere ulaştı.

Toprak Razgatlıoğlu’nun bu zaferi, genel sıralamada ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Şampiyona lideri Alvaro Bautista ile arasındaki puan farkını 55’e indiren Razgatlıoğlu, şampiyonluk için mücadelesini sürdürdü.

2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Fransa etabının heyecanı ise yarın superpole ve ikinci yarış ile devam edecek. Razgatlıoğlu, bu önemli organizasyonda Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor.