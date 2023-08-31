Toprak Razgatlıoğlu gözünü Fransa’ya çevirdi

Çekya'da yarış dışı kalan Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da gözünü zirveye dikti.

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Fransa’da düzenlenecek 9. ayağında birincilik için gaza basacak.

Razgatlıoğlu, 8-10 Eylül’de Fransa’daki Magny Cours Pisti’nde koşulacak şampiyonanın 9. ayağına Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti’nde hazırlanıyor.

Çekya’da düzenlenen 8. ayak yarışında bitime 6 tur kala liderken düşerek yarış dışı kalan Razgatlıoğlu’yla puan farkını 74’e yükselten Alvaro Bautista, şampiyonluk için büyük avantaj elde etti.

Razgatlıoğlu, birincilik mücadelesi vereceği Fransa’da rakibinin de puan kaybetmesini bekleyecek.

Şampiyonada, 427 puan toplayan Alvaro Bautista birinci, 353 puana sahip Razgatlıoğlu ikinci, 251 puanlı Jonathan Rea üçüncü sırada yer alıyor.

Şu anki tabloda şampiyonluk şansının azaldığını anlatan Razgatlıoğlu, şöyle devam etti:

“Stres yapacak olan biz değiliz, rakibimiz. O yüzden biz sadece birincilik mücadelesi vereceğiz. Ben, rakiplerime göre daha rahat yarışacağım. Birinci olan o (Bautista), aradaki fark aslında çok büyük değil. Son yarışta düşmeyip yarışı tamamlasaydık 44 puan kalacaktı aramızda ve bu onu daha çok strese sokacaktı. Yarış esnasında her şey olabilir.” (AA)