Toprak Razgatlıoğlu, İspanya’da sezonu podyumda açtı

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK sezonunun ilk yarışına İspanya'da çıktı.

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Bu sezon 1 numaralı motosikletle yarışan ve Superpole yarışında olağanüstü bir performans ortaya koymayı başaran Toprak Razgatlıoğlu, 1:48.267’lik derecesiyle Aragon Pisti’nin tur rekorunu kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu.

Sezonun ilk yarışında ise heyecan dolu anlar yaşandı. Liderlik yarış boyunca son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Jonathan Rea ve Alvaro Bautista arasında gidip geldi. Son turda Rea bitiş çizgisini birinci geçerken, Bautista ikinci Toprak Razgatlıoğlu üçüncü oldu.

CAN ÖNCÜ DE PODYUMU GÖRDÜ

Red Bull sporcusu Can Öncü ise 2022 Dünya Supersport Şampiyonası sezonunu İspanya’da koşulan ilk yarışla açtı. Sabah saatlerinde düzenlenen Superpole yarışını üçüncü bitirmeyi başaran genç pilot, TSİ 16.15’te koşulan yarışa ilk çizgiden başladı.

Yarış boyunca harika bir performans gösteren Can Öncü, yerini kimseye kaptırmadı. Son turda Lorenzo Baldassarri finiş çizgisini birinci geçen isim olurken, son dünya şampiyonu Dominique Aegerter ikinci, Can Öncü ise Aegerter’in ardından üçüncü oldu. 2022 Dünya Supersport Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı yarın TSİ 13.30’da koşulacak.