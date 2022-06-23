TransAnatolia 20 Ağustos’ta Hatay’da start alıyor

Dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından olan TransAnatolia bu yıl Hatay’da start alıp Eskişehir’da sona erecek.

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Hatay'da 20 Ağustos'ta EXPO alanından start alacak TransAnatolia yarışı öncesinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Motosiklet, 4×4 Otomobil, Kamyon, Quad ve SSV kategorilerinde ve yol dışı etaplarda gerçekleşecek yarışın bu yılki tarihleri 20-27 Ağustos olarak belirlendi. Sporcular sırasıyla Hatay’dan başlayarak Eskişehir’de finiş görecek. Toplam 16 il sınırından geçecek yarışın yaklaşık uzunluğu ise 2 bin 500 kilometre…

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkan Vekili Nisa Ersoy, “TransAnatolia'nın geçtiği yerler itibariyle o bölgenin coğrafyasını, kültürünü, yemeğini ve insanını tanıtan bir nevi ülkenin turizmine ve tanıtımına hizmet eden bir organizasyon. Bizim için federasyon çok önemli bir yere sahip. Bu tip organizasyonlara sahip çıkmak ve bu tip organizasyonların önemini vurgulamak ve ülke için her şeyden önce önemini duyurabilmek hem sporumuzun tanıtımı için hem de ülkemizin tanıtımı için çok önemli” açıklamasında bulundu.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ise TransAnatolia yarışı hakkında bilgiler verdi. 20 Ağustos'ta Hatay EXPO alanından start alacak yarış, 27 Ağustos'ta Eskişehir'de sona erecek.