TRT Spor spikeri ‘İmamoğlu’ soyadını söylemedi

Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan kadınlar hentbol maçında TRT Spor spikeri, tüm sporcuların adını ve soyadını söylerken, bir oyuncunun soyadını söylemedi.

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2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup ilk maçında Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan ile deplasmanda karşılaştı. Türkiye’nin rakibine 36-27 mağlup olduğu karşılaşma öncesinde TRT Spor spikeri, Sevilay İmamoğlu Öcal’ın soyadını söylemedi.

Maçı canlı yayınlayan TRT Spor’da spiker, kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal’ın ismini anons ederken bir süre duraksadı. Bu kısa duraklamanın ardından spiker, Sevilay İmamoğlu Öcal’ı sadece ismiyle anons etti. Spiker, daha sonra anons ettiği kadrodaki diğer tüm sporcuların ismini ve soyadını söyledi.

Spikerin, Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı sporcusu Sevilay İmamoğlu Öcal’ı anons ederken önce duraksaması, ardından ‘İmamoğlu’ soyadını söylemeden diğer sporculara geçmesi, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.