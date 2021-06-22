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Tuğçe Şahutoğlu’ndan olimpiyat kotası

Milli atlet Tuğçe Şahutoğlu, çekiç atmadaki 74.03 metrelik derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota kazandı.

Güncellenme: 18:28, 22/06/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
Tuğçe Şahutoğlu’ndan olimpiyat kotası

İzmir’de düzenlenen olimpik deneme yarışmasında, milli atlet Tuğçe Şahutoğlu piste çıktı. Fenerbahçe’nin sporcusu Tuğçe Şahutoğlu, çekiç atmadaki 74.03 metrelik derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyatları kotası aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli atlet Tuğçe Şahutoğlu’nu tebrik etti. Bakan Kasapoğlu’nun tebrik mesajı şöyle:

“2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılım sürecinde milli atletlerimizden güzel haberler gelmeye devam ediyor. İzmir’de düzenlenen Olimpik deneme yarışmasında, çekiç atmadaki 74.03 metrelik derecesi ile Tokyo 2020 vizesi alan Milli sporcumuz Tuğçe Şahutoğlu’nu kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılım sürecinde olan bütün sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum.”

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Yayınlanma Tarihi:18:27,