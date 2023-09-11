Türk atletler, Zagreb’de Türkiye rekorları kırdı!

Türk atletler, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen uluslararası bir yarışmada iki Türkiye rekorunu kırdı.

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Türk atletler, Zagreb’de gerçekleştirilen uluslararası bir yarışmada iki Türkiye rekorunu egale etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından paylaşılan bilgilere göre, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen etkinlikte Türk milli atletler boy gösterdi.

Sümeyye Erol, 2000 metre engellide kaydettiği 6.16.79’luk süreyle beşinci olarak tamamladı ve aynı zamanda yeni Türkiye rekorunun da yeni sahibi oldu. Ruken Tek, 2000 metre engelli yarışında elde ettiği 6.20.61’lik zamanıyla yedinciliği elde etti ve 23 yaş altı Türkiye rekorunu egale etti.

Milli atlet Salih Teksöz ise 800 metrede kaydettiği 1.46.40’lık süreyle gümüş madalya kazanmayı başardı. (AA)