Türk boksör Avni Yıldırım, Cancelo Alvarez’e 3 raunt dayanabildi

Meksikalı boksör Canelo Alvarez ile 80 bin kişilik Miami Hard Rock Stadyumu’nda kozlarını paylaşan Avni Yıldırım, 3. raunt sonunda çekilmek zorunda kaldı. Corona virüsü pandemisi kuralları nedeniyle yaklaşık 15 bin kişinin tribünden izlediği mücadelenin biletleri yaklaşık 8 bin Dolar’dan satılırken boks maçı büyük heyecana sahne oldu.

Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Alvarez karşısında zor anlar yaşayan Türk boksör Yıldırım, 4. raunda çıkamadı ve doktor kararıyla maça devam edemeyeceğini açıkladı.

Boksun en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen Alvarez, 3. rauntta bir ara sağ-sol kombinasyonlarla Yıldırım’ı iplere sabitledi. Yumruklarına devam eden Alvarez’i raundu sona erdiren ses durdururken, Avni Yıldırım’ın antrenörü Joel Diaz boksörünün maça devam edemeyeceğini duyurdu.

Avni Yildirim is making himself at home. pic.twitter.com/tjqy5trUCp — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 28, 2021



Kariyerindeki 3. mağlubiyetini alan 29 yaşındaki Türk boksör, organizasyondan 1 milyon Dolar’ın üzerinde kazanç elde edecek. Forbes’un en çok kazanan sporcular listesinde 30. sırada yer alan ‘Canelo’ Saul Alvarez ise, WBA kemerini koruyup maç sonrası servetine 36 milyon Dolar eklemiş oldu.

Maç sonrası konuşan Alvarez, “Nakavta ihtiyacım vardı ve bunu başardım. Daha uzun boylu olması, iyi bir antrenöre sahip olması ya da antrenörü olmaması önemli değil. Buraya işimi yapmaya geldim. Kazanmaya geldim ve tarih yazmaya geldim” ifadelerini kullandı.

Bu karşılaşmadan önce Türk boksör Avni Yıldırım’ın 23 maçta 21 galibiyeti (12 nakavt), 2 yenilgisi; Alvarez’in ise 57 maçta 54 galibiyeti (36 nakavt), 2 beraberliği, 1 yenilgisi bulunuyordu.

Meksikalı boksör karşılaşmanın ardından İngiliz Billy Joe Saunders ile 8 Mayıs’ta dövüşeceğini de duyurdu.