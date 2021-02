Türk boksör Avni Yıldırım, Cancelo Alvarez’e 3 raunt dayanabildi

Meksikalı boksör Canelo Alvarez ile 80 bin kişilik Miami Hard Rock Stadyumu’nda kozlarını paylaşan Avni Yıldırım, 3. raunt sonunda çekilmek zorunda kaldı. Corona virüsü pandemisi kuralları nedeniyle yaklaşık 15 bin kişinin tribünden izlediği mücadelenin biletleri yaklaşık 8 bin Dolar’dan satılırken boks maçı büyük heyecana sahne oldu.

Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Alvarez karşısında zor anlar yaşayan Türk boksör Yıldırım, 4. raunda çıkamadı ve doktor kararıyla maça devam edemeyeceğini açıkladı.

Boksun en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen Alvarez, 3. rauntta bir ara sağ-sol kombinasyonlarla Yıldırım’ı iplere sabitledi. Yumruklarına devam eden Alvarez’i raundu sona erdiren ses durdururken, Avni Yıldırım’ın antrenörü Joel Diaz boksörünün maça devam edemeyeceğini duyurdu.

Avni Yildirim is making himself at home. pic.twitter.com/tjqy5trUCp

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 28, 2021