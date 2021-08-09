Türk boksör Ünsal Arık’a sokakta saldırı: ‘Bütün kemiklerinizi kıracağım’

Ünlü Türk boksör Ünsal Arık, Almanya'da saldırıya uğradı. Muhalif kimliği ile ön plana çıkan Arık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk bayrağını temsil eden bir sporcuya vatan haini demek, vicdansızca, kalleşçe saldırmak hangi kitapta yazar?" dedi.

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Almanya doğumlu Türk boksör Ünsal Arık, Twitter hesabından yayınladığı videoda saldırıya uğradığını açıkladı.

Videoda yüzünde kızarıklıklar olan ve elindeki kanlar görünen Arık, “Bu yaptıklarınız, bu gelici geçici insanlar için değer mi bilmiyorum ama anlaşılan rahat yok size. Bir dahaki sefere sadece çenenizi değil, bütün kemiklerinizi kıracağım. Allah ne hak ediyorsanız onu versin. Utanın lan, utanın. Türk bayrağını temsil eden bir sporcuya vatan haini demek, vicdansızca, kalleşçe saldırmak hangi kitapta yazar? Gerçekten üzülüyorum artık” ifadelerini kullandı.

Atatürkçü kimliği ile bilinen ve hükümet karşıtı protestolarla adından sıkça söz ettiren Ünsal Arık’a binlerce geçmiş olsun mesajı yağdı. TİP Milletvekili Barış Atay ve ünlü yazar Ahmet Ümit de, saldırıya uğrayan Arık’a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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