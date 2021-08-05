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Türk Milli Takımı diskalifiye edildi | Tokyo 2020

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türk Milli Atletizm Takımı, erkekler 4x100 metre yarışında diskalifiye edilerek elendi.

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Türk Milli Takımı diskalifiye edildi | Tokyo 2020

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda atletizmde erkekler 4×100 metre bayrak yarışında mücadele eden milli takım, elemeleri geçemeyerek elendi

Ertan Özkan, Kayhan Özer, Ramil Guliyev ve Jak Ali Harvey’den oluşan 4×100 metre bayrak takımı, elemelerde ilk seride koştu. Milliler bayrak değişimi sırasında yaptıkları hata nedeniyle diskalifiye edildi ve olimpiyata veda etti.

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