Türk öğrencilerden tarihi başarı

Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Finalleri’nde tarihi başarı elde etti.

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Birleşmiş Milletlere bağlı Intersteno Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından düzenlenen ve dünya genelinde katılan binlerce yarışçı elemeleri sonucunda bu yıl 20. yapılan Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Finalleri, 995 yarışçının katılımıyla 28 Şubat-11 Nisan 2022 tarihleri arasında yapıldı.

Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı 10 parmakla klavyeye bakmadan yazma üzerine kurulu yarışmada 24 madalyanın 11'ini kazanarak dünya şampiyonu oldu. Madalya kazanan ve derece alan Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, Hollanda’nın Maastricht kentinde 6 Ağustos 2022-11 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

20 ülke takımının katıldığı yarışmada anadil ve çok dilli ayrımıyla iki yarış türünde ve 4 yaş kategorisi ile yapılan toplam 8 yarıştaki en iyi 3'er yarışçıya toplam 24 madalya verildi. Türk Milli Takımı 2'si dünya rekoru olmak üzere 3 şampiyonluk, 5 ikincilik, 3 üçüncülük olmak üzere toplam 11 madalya kazanarak takım halinde bu yıl da Dünya şampiyonu oldu.

0-12 yaş küçükler kategorisinde Berra Yılmaz Anadil yarışında dakikada net 84 sözcük; 13-16 yaş kategorisinde Nisan Maya Tunçoğlu Anadil yarışında kendisine ait rekoru tekrarlayarak dakikada net 135.4 sözcük, 13-16 yaş kategorisinde Nisan Maya Tunçoğlu Çokdilli yarışında 17 dilde yarışmış, dünya rekoru kırarak toplamda 71 bin 715 vuruş yazarak kategorilerinin Dünya Şampiyonu oldu.

Tecrübeliler kategorisinde Erdi Çiller, Anadil yarışında dakikada net 160 sözcük yazarak Dünya İkinciliğini kazandı. Çiller'in bu derecesi aynı zamanda yeni bir Türkiye rekoru oldu.

Diğer madalya kazanan yarışçılarımız ise şu şekilde gerçekleşti:

“0-12 yaş grubunda, Şerife Nisan Erdin, Anadil ve Çokdilli yarışlarında Dünya İkincisi, 13-16 yaş grubunda Bağdagül Özkan, Anadil yarışında Dünya İkincisi, 17-20 yaş grubunda Mete Özen, Anadil yarışında Dünya İkincisi, 0-12 yaş grubunda, Hasan Enes Özkan, Anadil ve Çokdilli yarışlarında Dünya Üçüncüsü, Tecrübeliler grubunda İlyas Pamukçu, Anadil yarışında Dünya Üçüncüsü oldu.”